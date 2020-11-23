Глава отдела тестирования Cyberpunk 2077 прошёл одну часть игры за 175 часов

Глава отдела контроля качества Cyberpunk 2077 Лукаш Бабель опубликовал в своём «твиттере» фотографии со скриншотами из игры, на которых можно увидеть, сколько времени нужно потратить на одно из путешествий героя.
Притом что часть путешествия заняла у Бабеля 175 часов 43 минуты, оно ещё не пройдено до конца. Тем самым польский специалист похвалил игру за большое количество контента.
Бабель прошёл не стандартные тестировочные мероприятия, а медленно ходил по карте игры за персонажа на самом высоком уровне сложности, с использованием максимального количества возможностей, с целью рассмотреть как можно больше контента.
Напомним, 27 октября авторы Cyberpunk 2077 сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года.
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