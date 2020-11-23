Мэддисон посоветовал разработчикам отложить релиз Cyberpunk 2077 до 2023 года

Стример Илья Maddyson Давыдов прокомментировал слитые в интернет 20 минут геймплея одной из самой ожидаемых игр 2020 года Cyberpunk 2077. Он посоветовал разработчикам перенести релиз игры на 2023 год, чтобы исправить недочеты, не повторяя ошибок авторов Fallout 76 и No Man's Sky.

«Да, сливы киберпанка, конечно, ещё раз подтверждают, что игру за год не сделать. Я реально советую разрабам не выпускать её в 2020, в 2021, да даже в 22ом. К 23ему можно будет что-то сварганить, иначе лавры самого жёсткого флопа в истории перейдут от ф76 и ноу мен ская к ним», — написал Maddyson на своей странице в «Твиттере».

22 ноября в сети появилось видео с игровым процессом Cyberpunk 2077, запущенной на консоли PS4. Сообщалось, что геймер под ником Twisted Voxel сумел получить диск с игрой для PlayStation 4, который должен был поступить в один из магазинов. В результате он записал игровой процесс на видео длительностью приблизительно 20 минут.

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря.