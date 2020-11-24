Самым популярным увлечением россиян стали видеоигры

Самым популярным увлечением у жителей России стали видеоигры — это хобби 40% населения страны, сообщает РБК со ссылкой на социологический опрос, проведённый онлайн-сервисом бесплатных объявлений «Юла».

Особенно сильно видеоиграми интересуются мужчины и женщины в трёх возрастных категориях: 16–24 года, 25–40 лет и пользователи старше 45 лет. Остальные увлечения характерны для одной возрастной группы.

Кроме того, ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений число скачиваний игр для смартфонов выросло на 45% по сравнению с 2019 годом. Помимо этого, по данным SuperData и Wargaming, объём рынка игр в России за первое полугодие составил $1,15 млрд, что на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года.