Самым популярным увлечением россиян стали видеоигры
Самым популярным увлечением у жителей России стали видеоигры — это хобби 40% населения страны, сообщает РБК со ссылкой на социологический опрос, проведённый онлайн-сервисом бесплатных объявлений «Юла».
Особенно сильно видеоиграми интересуются мужчины и женщины в трёх возрастных категориях: 16–24 года, 25–40 лет и пользователи старше 45 лет. Остальные увлечения характерны для одной возрастной группы.
Кроме того, ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений число скачиваний игр для смартфонов выросло на 45% по сравнению с 2019 годом. Помимо этого, по данным SuperData и Wargaming, объём рынка игр в России за первое полугодие составил $1,15 млрд, что на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
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