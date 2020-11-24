В Cyberpunk 2077 можно будет отключить отображение обнажённых тел

Один из игроков поинтересовался в «Твиттере», можно ли будет отключить весь взрослый контент в Cyberpunk 2077, на что глава отдела контроля качества Cyberpunk 2077 Лукаш Бабель ответил, что да, такая возможность будет. Правда, он не уточнил, как именно будет работать этот режим.

Известно, что в Cyberpunk 2077 будет присутствовать полная нагота. Уже на этапе создания персонажа игроки смогут увидеть полностью голых мужчин и женщин.

«Нагота придаёт игре правдоподобности. Люди улучшают свои тела. Они перестают быть “чистыми” и становятся “осквернёнными”, поскольку они всё модифицируют, теряют связь со своим телом и с плотью. Это одна из важнейших тем жанра киберпанк»», — говорят разработчики.

Напомним, 27 октября авторы Cyberpunk 2077 сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года.