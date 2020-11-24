Сотрудники Valve лишились особых привилегий в Dota 2 из-за несправедливого бана игрока

Игрок под никнеймом minijuanjohndoe пожаловался на сотрудника Valve Шона Ванамана, что тот незаслуженно наградил его низким приоритетом. По словам игрока, он не нарушил никаких правил игры, а попал в немилость только из-за неудачной игры, сообщает Eurogamer.

Игроки с низким приоритетом в Dota 2 не могут искать рейтинговые игры или игры 1 против 1, вынуждены дольше искать матч и играть против других игроков с низким приоритетом. Низкий приоритет может быть убран после определённого количества побеждённых игр. Игрок получает низкий приоритет, когда покидает матч до его окончания, не может принять готовую игру несколько раз или на игрока было подано много жалоб.

В данном случае игрок получил этот статус, потому что разработчику не понравилась его тактика. Игрок предоставил скриншоты, чтобы доказать свою невиновность. После предания ситуации широкой огласке Шон Ванаман принёс искренние извинения, сказав, что из-за его ошибки сотрудники Valve больше не будут иметь право выдавать запреты.

«Команда изучила этот случай и пришла к мнению, что игрок не заслуживает этого запрета. Даже если игрок заслуживает бан, мы думаем, что ручная блокировка — это не очень хорошая идея, потому что в Dota 2 трудно быть объективным. Моя ошибка в этом случае — прекрасный пример. Теперь мы не имеем никаких особых привилегий в Dota 2», — заявил Шон.