Джуди Альварез из Cyberpunk 2077 оказалась представительницей ЛГБТ-сообщества

Одна из героинь игры Cyberpunk 2077 оказалась сторонницей движения ЛГБТ. Об этом было сказано в ходе эфира R Talsorian и Madqueen Show.
Игроки пытались закрутить роман с героиней, однако сделать это не получилось. Зато у женщины Ви, вне зависимости от выбранного жизненного пути, будет возможность начать любовные отношения с Джуди Альварез. Это подтвердила сама CD Projekt в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что в Cyberpunk 2077 появятся голые тела мужчин и женщин. На вопросы пользователей ответил глава отдела контроля качества Лукаш Бабель, сказав, что в настройках игры можно будет отключить транслирование наготы.
Напомним, 27 октября авторы Cyberpunk 2077 сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года.
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