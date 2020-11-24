Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Джуди Альварез из Cyberpunk 2077 оказалась представительницей ЛГБТ-сообщества

Джуди Альварез из Cyberpunk 2077 оказалась представительницей ЛГБТ-сообщества
Киберспорт / Другие игры 0

Одна из героинь игры Cyberpunk 2077 оказалась сторонницей движения ЛГБТ. Об этом было сказано в ходе эфира R Talsorian и Madqueen Show.

Игроки пытались закрутить роман с героиней, однако сделать это не получилось. Зато у женщины Ви, вне зависимости от выбранного жизненного пути, будет возможность начать любовные отношения с Джуди Альварез. Это подтвердила сама CD Projekt в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что в Cyberpunk 2077 появятся голые тела мужчин и женщин. На вопросы пользователей ответил глава отдела контроля качества Лукаш Бабель, сказав, что в настройках игры можно будет отключить транслирование наготы.

Напомним, 27 октября авторы Cyberpunk 2077 сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года.

В Cyberpunk 2077 можно будет отключить отображение обнажённых тел
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020