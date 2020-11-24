Художник Евгений Зубков представил Человека-паука в российских реалиях

Российский художник Евгений Зубков на своей странице в «Твиттере» опубликовал несколько иллюстраций, посвящённых супергерою Человеку-пауку. Однако в необычном контексте: иллюстрациями Евгений хотел показать, какой бы был Человек-паук, если бы он жил не в Нью-Йорке, а в маленьком сибирском городке и никогда не видел небоскрёбов.
Получившийся герой получил прозвище Северный Паук. В комментариях Евгений сообщил, что на эту работу его вдохновили воспоминания из детства – он родился в городе Алейске (Алтайский край).
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — игра в жанре action-adventure, разрабатываемая Insomniac Games и издаваемая Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4 и PlayStation 5. Это продолжение игры Marvel’s Spider-Man 2018 года. Впервые игра была анонсирована для PlayStation 5 в июне 2020 года. Запуск запланирован с выходом PlayStation 5 в конце 2020 года.
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