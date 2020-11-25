Престижной литературной премией «Хьюго» будут награждаться видеоигры

В 2021 году у премии «Хьюго» появится новая номинация — «Лучшая видеоигра», информирует официальный сайт Всемирной конвенции научной фантастики.



Отмечается, что номинацию «Лучшая видеоигра» учредили на временных условиях, чтобы подчеркнуть, что в 2020 году из-за вынужденной самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, роль видеоигр в жизни многих людей выросла существенным образом. При этом организаторы думают над тем, чтобы ввести постоянную номинацию «Лучшая игра или интерактивный опыт».



Будут рассматривать любые игры в жанрах «фантастика», «фэнтези» или близких поджанрах, выпущенные в 2020 году.



Отметим, что в 2006 году организаторы премии уже предпринимали попытку учредить премию за «Лучшую интерактивную видеоигру».