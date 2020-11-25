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Опубликован ролик с геймплеем Cyberpunk 2077 для PS4 Pro и PS5

Опубликован ролик с геймплеем Cyberpunk 2077 для PS4 Pro и PS5
Киберспорт / Другие игры 0

Студия CD Project RED показала ролик с геймплеем игры Cyberpunk 2077 для игровых консолей PS4 Pro и PS5. Видео опубликовано на официальном канале игры на хостинге YouTube.

Видео можно посмотреть на официальном канале Cyberpunk 2077

Ролик доступен в разрешении Full HD, без возможности посмотреть его в более высоком качестве. Такую же ситуацию можно было наблюдать в демонстрации игры для консолей Xbox One Х и Xbox Series X.

Ранее глава отдела контроля качества Cyberpunk 2077 Лукаш Бабель опубликовал в своём «твиттере» фотографии со скриншотами из игры, на которых можно увидеть, что часть путешествия героя в игре занимает 175 часов игрового времени.

Напомним, что игра Cyberpunk 2077 должна была быть выпущена в ноябре, но премьеру перенесли на 10 декабря, потому что её необходимо оптимизировать под PS4 и Xbox One. А вот версия для PC завершена в полном объёме.

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