EA Sports ответила на обвинения Златана Ибрагимовича в незаконном использовании его образа

Компания EA Sports прокомментировала обвинения шведского футболиста «Милана» Златана Ибрагимовича в том, что канадский разработчик видеоигр использовал его лицо и образ незаконно, предварительно не уведомив игрока.
EA Sports отметила, что в рамках контракта с «Миланом» канадцы могут использовать имя и внешность спортсменов из клуба.
«Вот почему у нас давние отношения с FIFPro. Ассоциация работает с рядом лицензиаров и ведёт переговоры о соглашениях, которые принесут пользу как игрокам, так и профсоюзам», — цитирует представителя студии спортивных симуляторов NU.nl.
Ранее нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выразил возмущение действиями компании EA Sports, которая использует его имя и фото в футбольном симуляторе FIFA, не получив на то разрешения футболиста. Ибрагимович планирует провести расследование и узнать, кто зарабатывает деньги на его имени.
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