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В России стало известно о мошенниках, «помогающих» приобрести PS5 у реселлеров

В России стало известно о мошенниках, «помогающих» приобрести PS5 у реселлеров
Киберспорт / Другие игры 0

Крупный российский реселлер техники и электроники «М.Видео» сообщил подписчикам официального сообщества во «ВКонтакте» о том, что на просторах Сети действуют мошенники, предлагающие услуги «проводников» в покупке PS5 на сумму, значительно превышающую сумму в российской рознице.

Магазин отметил, что злоумышленники представляются сотрудниками сети и пообещал наказать сотрудников, которые занимаются подобного рода деятельностью.

«Также хотим обратить внимание, что как только мы разберёмся со всеми предзаказами, которые у нас уже сделаны, мы снова начнём собирать предзаказы на консоли, после чего выдадим их в кротчайшие сроки. Поэтому не нужно поддерживать спекулянтов и покупать консоль на десятки тысяч рублей дороже. Подождите немного и вы сможете получить официальную консоль в «М.Видео» за её номинальную цену», — также написано в сообщении.

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