The Last of Us 2 стала лучшей игрой года по версии Golden Joystick Awards 2020
Жюри престижного конкурса Golder Joystick Awards 2020 подвели итоги года в игровом пространстве. The Last of Us: Part 2 стала «Игрой года», а разработчик игры Naughty Dog получил награды в ряде других номинаций — «Лучшее визуальное оформление», «Лучшее звуковое оформление» и «Лучшее повествование».
В номинации лучшее игровое оборудование победила видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080, Minecraft победил в номинациях «Лучшее игровое сообщество» и «Лучшая поддерживаемая игра». Прорывом года была признана игра Among Us от студии Innersloth.
Киберспортивной игрой года стала игра Call of Duty: Modern Warfare. Лучшей студией-разработчиком года также стала студия Naughty Dog. Другие результаты конкурса можно увидеть здесь.
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