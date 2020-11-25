Rockstar Games превратит Red Dead Online в отдельную игру

С 1 декабря 2020 года онлайн-режим Red Dead Redemption 2 будет распространяться студией как отдельная игра. Об этом Rockstar Games сообщили на своём официальном сайте.

Отдельная игра в режиме онлайн останется опцией, а это значит, что пользователям необходимо будет по-прежнему купить основную версию игры. Обладателям отдельной версии Red Dead Online будет открыт весь многопользовательский контент и будущие обновления, а со временем можно будет приобрести дополнительно «сюжетный режим».

С 1 декабря по 15 февраля Red Dead Online будет продаваться в Steam, PS Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher и Epic Games Store за $ 5, но позже цена возрастёт до $ 20. Региональная цена игры в России пока что неизвестна.