Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Запуск PS5 оказался самым успешным для Sony за всю историю

Запуск PS5 оказался самым успешным для Sony за всю историю
Киберспорт 0

Компания Sony сообщила, что запуск новых приставок PlayStation 5 оказался самым успешным в истории компании. Sony также пообещала ускорить поставки новых консолей в магазины по всему миру.

«Мы хотим поблагодарить геймеров во всём мире за то, что они сделали запуск PS5 самым успешным за всю историю нашей компании. Спрос оказался беспрецедентным, поэтому мы бы хотели подтвердить, что ещё больше приставок поступит в продажу до конца этого года», — написала Sony на своей странице в «Твиттере».

PlayStation 5 вышла в США и Японии 12 ноября. В России продажи PS5 стартовали 19 ноября. Желающим предлагается два варианта покупки — версия с дисководом, а также версия без оптического привода. Цена консоли составляет 37 990 рублей за издание без дисковода и 46 990 рублей за версию с оптическим приводом.

«М.Видео»: будет ли PS5 в свободной продаже до конца года? Шансов на это очень мало
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020