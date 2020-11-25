Запуск PS5 оказался самым успешным для Sony за всю историю

Компания Sony сообщила, что запуск новых приставок PlayStation 5 оказался самым успешным в истории компании. Sony также пообещала ускорить поставки новых консолей в магазины по всему миру.



«Мы хотим поблагодарить геймеров во всём мире за то, что они сделали запуск PS5 самым успешным за всю историю нашей компании. Спрос оказался беспрецедентным, поэтому мы бы хотели подтвердить, что ещё больше приставок поступит в продажу до конца этого года», — написала Sony на своей странице в «Твиттере».

PlayStation 5 вышла в США и Японии 12 ноября. В России продажи PS5 стартовали 19 ноября. Желающим предлагается два варианта покупки — версия с дисководом, а также версия без оптического привода. Цена консоли составляет 37 990 рублей за издание без дисковода и 46 990 рублей за версию с оптическим приводом.