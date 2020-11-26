GeForce RTX 3060 Ti в первых тестах оказалась всего на 12% медленнее, чем RTX 3070

Появились первые синтетические тесты видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, которая оказалась всего на 12% слабее RTX 3070. И это несмотря на то что 3070 имеет на 1024 CUDA ядер больше.



Тест был проведён в бенчмарках 3DMark и Geekbench. Как видеокарта покажет себя в играх — станет известно после того, как NVIDIA официально представит видеокарту на следующей неделе.

GeForce RTX 3060 Ti будет ориентирована на основной сегмент потребителей. Её розничная цена составит около $ 400. Напомним, рекомендованная цена референсной RTX 3070 составляет $ 499.

GeForce RTX 3060 Ti Фото: videocardz.com

GeForce RTX 3060 Ti будет построена на графическом процессоре GA104, иметь 4864 CUDA ядер и 8 Гб видеопамяти типа GDDR6.

NVIDIA официально запустит RTX 3060 Ti 2 декабря, но первые обзоры выйдут на день раньше, 1 декабря. Ритейлеры получают поставки новой видеокарты уже на протяжении месяца, поэтому специалисты ожидают, что эта модель будет более доступной, чем RTX 3070, 3080 и 3090.