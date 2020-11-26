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300 футболистов могут подать в суд на EA Sports за незаконное использование образа

300 футболистов могут подать в суд на EA Sports за незаконное использование образа
Киберспорт / FIFA 0

Около 300 футболистов рассматривают возможность подачи иска к Electronic Arts из-за незаконного, по их мнению, использования их внешности в играх серии FIFA. Об этом сообщает издание Telegraph, ссылаясь на слова Мино Райолы, агента знаменитого футболиста Златана Ибрагимовича.

Напомним, ранее Ибрагимович заявил, что не разрешал использовать свой образ EA Sports. Он сказал, что компании много лет наживаются на его имени и лице, и призвал провести расследование. В ответ на это представители EA Sports заявили, что у компании есть права на использование внешности всех игроков, которые представлены в её франшизах.

Райола указал, что такие контракты незаконны. По его мнению, ФИФА, Ассоциация профессиональных футболистов и другие организации получают прибыль, продавая то, что им не принадлежат, и только сами игроки могут распоряжаться правами на свой образ, а не клубы или лиги.

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