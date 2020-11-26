Зритель проиграл дело на $ 25 млн. Он обвинял Twitch в слишком сексуальном контенте

Калифорнийский суд отклонил дело зрителя Twitch Эрика Эставилло, который требовал от стрим-платформы компенсацию в размере $ 25 млн из-за слишком откровенного и сексуального контента, который ему навязывают женщины-стримеры. Помимо денежной компенсации он потребовал навсегда заблокировать таких популярных стримерш, как Pokimane, Alinty и Amourtanth.

Pokimane (слева) и Alinty Фото: Reddit

Известно, что зритель страдает от ряда заболеваний, среди которых депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство и панические атаки.

В иске Эрик написал, что из-за ОКР у него развилась сексуальная зависимость, а Twitch лишь серьёзно ухудшил его состояние из-за слишком откровенного и сексуального контента. Из-за разыгравшегося возбуждения он подписался аж на 786 стримерш и заявил, что на стримерской платформе просто невозможно пройти мимо сексуального контента.

Ранее Эрик пытался засудить Microsoft, Nintendo, Sony и Blizzard, но все его иски были отвергнуты судом, собственно, как и нынешний. Суд рассмотрел последнее дело истца и отклонил его из-за недостаточного количества веских доказательств. Однако зритель не намерен сдаваться. Не согласившись с решением суда, он планирует обжаловать его в апелляционном суде.