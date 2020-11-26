Художник показал возможный вид главного героя GTA: SA, если бы игра вышла в 2020-м. Фото

Турецкий художник Хоссейн Диба показал, как мог бы выглядеть главный герой GTA: San Andreas Си Джей, если бы игра вышла в 2020 году.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» художника.

Диба с 2008 года занимается дизайном различных героев — для игр, кино и так далее.

Grand Theft Auto: San Andreas (сокращённо GTA: San Andreas, GTA: SA) — компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная британской студией Rockstar North и изданная американской международной компанией Rockstar Games; пятая по счёту и третья трёхмерная игра во франшизе Grand Theft Auto. Для консоли PlayStation 2 игра была выпущена 26 октября 2004 года в Северной Америке и 29 октября 2004 года в Европе и Австралии. В вариантах для Windows и Xbox игра появилась 7 июня 2005 года в Северной Америке и 10 июня 2005 года в Европе; версии игры для Xbox 360 и PlayStation 3 были изданы в 2008 и 2012 годах соответственно; в 2013-2014 годах состоялся выпуск версий игры для мобильных ОС (iOS, Android, Windows Phone и Fire OS).