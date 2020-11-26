Twitch в третий раз забанил стримера, который ранее называл русских «умственно отсталыми»

Шведский стример Себастьян Forsen Форс в третий раз получил бан на Twitch. Причины и сроки блокировки пока неизвестны. Не исключено, что на этот раз бан окажется перманентным.

В социальных сетях некоторые пользователи предполагают, что Форс был заблокирован за нарушение авторских прав музыкальных лейблов.

Напомним, в мае Forsen получил блокировку на стриминговой площадке за то, что назвал русских «умственно отсталыми». Во время игры в Valorant использовал такое выражение по той причине, что в России из-за особенностей законодательства в игре заблокирован голосовой чат.

Forsen — один из самых популярных стримеров Twitch. У его канала более 1,3 млн подписчиков, он входит в топ-100 лучших стримеров площадки.