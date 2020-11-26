Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

S1mple — о финале IEM Beijing 2020: лучше бы я сыграл хуже всех, но мы выиграли

S1mple — о финале IEM Beijing 2020: лучше бы я сыграл хуже всех, но мы выиграли
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылёв прокомментировал поражение от Team Vitality в финале IEM Beijing 2020. S1mple стал лучшим игроком матча, набрав на Dust II 37 фрагов. Всего на его счету в финале 118 убийств при 70 смертях. Это лучший показатель среди всех игроков.

«Значит, не время выиграть игры, выигрывать с 0:2. Не заслуживаем этого. Я так к этому отношусь.

Я круто сыграл? Может быть, да. Но я хотел ещё жёстче сыграть. Вообще я хотел выиграть. Лучше бы я сыграл хуже всех, но мы выиграли, отвечаю. Если бы был выбор сыграть -30 по статистике, но команда победит, я бы сказал: „Да, да! Дайте мне турнир“. На этот IEM прошла бы вторая команда из СНГ… Много чего теряешь, когда не выигрываешь», — сказал s1mple во время стрима.

Проиграли, ведя в счёте 2:0, — о финале NAVI с Team Vitality на IEM Beijing 2020
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020