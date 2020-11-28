Курьера Amazon уволили за кражу PS5 у дома покупателя

Житель Великобритании Ричард Уокер пожаловался в своём «твиттере» на курьера Amazon UK, что тот украл доставленную им же игровую консоль PlayStation 5, будучи у адреса доставки. Потерпевший опубликовал в твите видеозапись с камеры видеонаблюдения, расположенной в его доме.
«Курьер Amazon „доставил“ моему сыну PS5 (отсканировал код, а затем вернулся с приставкой обратно в машину) прямо в его 16-й день рождения», — написал Уокер.
На видеозаписи можно рассмотреть, как курьер достаёт из фургона посылку, идёт к дому, а потом возвращается с коробкой обратно к машине. Позже стало известно, что курьер был уволен из Amazon.
Ранее стало известно о случаях доставки PS5 компанией Amazon UK, когда клиенты реселлера получали товары из других категорий вместо заветной игровой консоли.
- 28 ноября 2020
-
11:25
-
10:31
- 27 ноября 2020
-
14:42
-
13:22
- 26 ноября 2020
-
22:58
-
22:36
-
19:59
-
18:37
-
17:25
-
16:43
-
15:01
-
12:44
-
11:28
-
11:07
-
10:54
- 25 ноября 2020
-
23:26
-
22:10
-
19:15
-
16:38
-
16:17
-
15:46
-
13:18
-
12:35
-
11:58
-
11:33
-
01:09
-
00:04
- 24 ноября 2020
-
20:05
-
18:21
-
17:03
-
16:23
-
16:12
-
15:51
-
15:04
-
12:05