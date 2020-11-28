Курьера Amazon уволили за кражу PS5 у дома покупателя

Житель Великобритании Ричард Уокер пожаловался в своём «твиттере» на курьера Amazon UK, что тот украл доставленную им же игровую консоль PlayStation 5, будучи у адреса доставки. Потерпевший опубликовал в твите видеозапись с камеры видеонаблюдения, расположенной в его доме.

«Курьер Amazon „доставил“ моему сыну PS5 (отсканировал код, а затем вернулся с приставкой обратно в машину) прямо в его 16-й день рождения», — написал Уокер.

На видеозаписи можно рассмотреть, как курьер достаёт из фургона посылку, идёт к дому, а потом возвращается с коробкой обратно к машине. Позже стало известно, что курьер был уволен из Amazon.

Ранее стало известно о случаях доставки PS5 компанией Amazon UK, когда клиенты реселлера получали товары из других категорий вместо заветной игровой консоли.