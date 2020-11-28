YouTube предупредил PewDiePie за исполнение песни Селин Дион My Heart Will Go On

Видеохостинг YouTube выдал предупреждение стримеру Феликсу PewDiePie Чельбергу за нарушение авторских прав: блогер исполнил на блокфлейте песню Селин Дион My Heart Will Go On. Об этом он сообщил в своём «инстаграме», однако публикация была удалена.

Чельберг записывал видео совместно с блогером KSI, который исполнял песню на альпийском роге. PewDiePie удалил 30-секундный отрезок с кавером из-за жалобы. Однако поклонники Чельберга успели сохранить оригинальную видеозапись и сделали из неё фанатскую версию.

Ранее PewDiePie решил отказаться от донатов на своих стримах. Блогер мотивировал это тем, что считает явление пожертвований стримерам странным, но не осуждает тех, кто продолжает принимать донаты от поклонников.

Феликс Чельберг — один из самых популярных стримеров в мире, у него 107 млн подписчиков на YouTube.