«М.Видео» и «Эльдорадо» передали все PS5 первой волны предзаказов в доставку

Компания «М.Видео-Эльдорадо» отчиталась о передаче всех игровых приставок PlayStation 5 первой волны предзаказов в доставку. Об этом сообщил руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» Сергей Сухоруков.

«Мы мобилизовали все усилия, включая авиаперевозки и доставку силами своих сотрудников, чтобы, несмотря на все нюансы с поставками, организовать максимально быструю транспортировку PS5 всем покупателям. В результате мы сократили стандартные логистические процедуры, которые обычно занимают пару дней, до нескольких часов и обеспечили доставку консолей нового поколения более чем в 100 городов за считаные дни. Надеемся, наши покупатели отнеслись с пониманием, если в ряде случаев очерёдность по датам предзаказов была нарушена.



Мы однозначно гарантируем, что все, кто оформляет предзаказ в «М.Видео» и «Эльдорадо», получают новинки одними из первых. С 27 ноября мы открыли новую волну предзаказов, чтобы поклонники консоли имели возможность оформить покупку в этом году», — цитирует Сухорукова CNews.

Старт продаж PlayStation 5 в России состоялся 19 ноября.