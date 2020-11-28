«М.Видео» и «Эльдорадо» передали все PS5 первой волны предзаказов в доставку

Компания «М.Видео-Эльдорадо» отчиталась о передаче всех игровых приставок PlayStation 5 первой волны предзаказов в доставку. Об этом сообщил руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» Сергей Сухоруков.
«Мы мобилизовали все усилия, включая авиаперевозки и доставку силами своих сотрудников, чтобы, несмотря на все нюансы с поставками, организовать максимально быструю транспортировку PS5 всем покупателям. В результате мы сократили стандартные логистические процедуры, которые обычно занимают пару дней, до нескольких часов и обеспечили доставку консолей нового поколения более чем в 100 городов за считаные дни. Надеемся, наши покупатели отнеслись с пониманием, если в ряде случаев очерёдность по датам предзаказов была нарушена.
Мы однозначно гарантируем, что все, кто оформляет предзаказ в «М.Видео» и «Эльдорадо», получают новинки одними из первых. С 27 ноября мы открыли новую волну предзаказов, чтобы поклонники консоли имели возможность оформить покупку в этом году», — цитирует Сухорукова CNews.
Старт продаж PlayStation 5 в России состоялся 19 ноября.
- 28 ноября 2020
-
14:18
-
11:25
-
10:31
- 27 ноября 2020
-
14:42
-
13:22
- 26 ноября 2020
-
22:58
-
22:36
-
19:59
-
18:37
-
17:25
-
16:43
-
15:01
-
12:44
-
11:28
-
11:07
-
10:54
- 25 ноября 2020
-
23:26
-
22:10
-
19:15
-
16:38
-
16:17
-
15:46
-
13:18
-
12:35
-
11:58
-
11:33
-
01:09
-
00:04
- 24 ноября 2020
-
20:05
-
18:21
-
17:03
-
16:23
-
16:12
-
15:51
-
15:04