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Источник: NVIDIA продала майнерам видеокарты на $ 175 млн

Источник: NVIDIA продала майнерам видеокарты на $ 175 млн
Киберспорт / Другие игры 0

Аналитик RBC Capital Markets Митч Стивс сообщил, что за последний отчётный квартал NVIDIA продала майнерам Ethereum видеокарты последнего поколения на сумму в $ 175 миллионов.

Аналитик уточнил, что предстоящее обновление блокчейна Ethereum 2.0, запланированное на декабрь 2020 года, вынудит майнеров выбрать более эффективное GPU оборудование. Считается, что новые графические процессоры NVIDIA, построенные на архитектуре Ampere, подходят под новые требования блокчейна.

Стивс считает, что это явление стало причиной дефицита видеокарт от NVIDIA для геймеров, которые попросту не успевают их покупать.

NVIDIA показала выручку в своём игровом сегменте, которая показывает, что большая часть графических процессоров серии GeForce могла быть продана майнерам. Компания пока никак не прокомментировала ситуацию.

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