Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Агенты игроков за счёт подкупа хотели поднять рейтинги клиентов в Football Manager 2021

Агенты игроков за счёт подкупа хотели поднять рейтинги клиентов в Football Manager 2021
Киберспорт / Другие игры 0

Директор компании Sports Interactive Майлз Джейкобсон в подкасте авторитетному изданию The Athletic сообщил, что с ним контактировали футбольные агенты с просьбой увеличить рейтинг игроков в Football Manager 2021. Майлз не привёл точных сумм, но сказал, что каждому обратившемуся к нему с этим предложением он отказал.

Как сообщил Джейкобсон, агенты добивались более высокого рейтинга клиентов, чтобы те смогли перейти в более сильную команду. В итоге оклад агентов и их бонусы за трансферы также увеличились бы.

Напомним, выход Football Manager 2021 состоялся 24 ноября. Симулятор футбольного менеджера получил 93% положительных отзывов в сервисе от Valve. Цена на игру в Epic Games Store для жителей России на данный момент составляет 2600 рублей.

Sports Interactive продемонстрировала нововведения в Football Manager 2021
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020