Агенты игроков за счёт подкупа хотели поднять рейтинги клиентов в Football Manager 2021
Директор компании Sports Interactive Майлз Джейкобсон в подкасте авторитетному изданию The Athletic сообщил, что с ним контактировали футбольные агенты с просьбой увеличить рейтинг игроков в Football Manager 2021. Майлз не привёл точных сумм, но сказал, что каждому обратившемуся к нему с этим предложением он отказал.
Как сообщил Джейкобсон, агенты добивались более высокого рейтинга клиентов, чтобы те смогли перейти в более сильную команду. В итоге оклад агентов и их бонусы за трансферы также увеличились бы.
Напомним, выход Football Manager 2021 состоялся 24 ноября. Симулятор футбольного менеджера получил 93% положительных отзывов в сервисе от Valve. Цена на игру в Epic Games Store для жителей России на данный момент составляет 2600 рублей.
Sports Interactive продемонстрировала нововведения в Football Manager 2021
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