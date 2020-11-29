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Парень купил 43 консоли PS5 для перепродажи, но был ограблен

Парень купил 43 консоли PS5 для перепродажи, но был ограблен
Киберспорт / Другие игры 0

У пользователя социальной сети «Твиттер» под ником Mike_Feichtner было похищено 43 консоли PlayStation 5, информирует Gent Side.

Сообщается, что он купил 43 игровые приставки PS5 с целью их перепродажи. В социальной сети он назначил цены в 900 долларов за цифровую версию и 1100 — за вариант с дисководом. Отмечается, что от покупателей поступали предложения даже в размере 1500 долларов.

Адрес обладателя 43 консолей был размещён в интернете, после чего к нему заглянули грабители и под угрозой вынесли PlayStation 5.

Ранее сообщалось, что курьер Amazon украл доставленную им же игровую консоль PlayStation. Потерпевший сумел доказать факт кражи, опубликовав в твите видеозапись с камеры видеонаблюдения, расположенной в его доме.

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