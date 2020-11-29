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Предзаказов на Cyberpunk 2077 значительно больше, чем было на любую часть «Ведьмака»

Предзаказов на Cyberpunk 2077 значительно больше, чем было на любую часть «Ведьмака»
Киберспорт / Другие игры 0

CD Projekt RED отчиталась перед инвесторами и отметила, что общее число предзаказов на Cyberpunk 2077 больше, чем на любую часть «Ведьмака», сообщает Gameindustry.biz.

Точное количество предзаказов остаётся неизвестным. При этом компания предполагает, что как минимум половина продаж игры на старте придётся на цифровые копии. Финансовый директор CD Project RED Петр Ниелубович отметил, что в долгосрочной перспективе разработчики будут ориентироваться именно на цифровую дистрибуцию.

Напомним, 27 октября авторы Cyberpunk 2077 сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года.

20 ноября авторы обновили системные требования Cyberpunk 2077, представив семь разных спецификаций — для видеокарт с поддержкой технологии трассировки лучей и без поддержки.

Предзагрузка Cyberpunk 2077 стартовала для некоторых пользователей PlayStation 5
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