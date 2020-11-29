«С ними что-то не так». Игроки обратили внимание на лица детей в Assassin's Creed Valhalla

Пользователь Reddit с ником KrutToppen обратил внимание на внешность детей в свежей Assassin's Creed Valhalla.

«С ними что-то не так», — написал игрок.

Фото: https://www.reddit.com/user/KrutToppen/

Пользователи портала отметили, что деформированные лица детских персонажей выглядят достаточно жутко. При этом многие игроки утверждают, что подобная халтура от Ubisoft при их проработке встречалась в других играх серии Assassin's Creed.

Assassin's Creed Valhalla, доступная на всех платформах, была анонсирована ещё 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие разворачивается в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главный герой — норвежский викинг Эйвор. Его задача — помочь соклановцам построить новый дом на чужой земле.