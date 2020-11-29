Источник: в 2021 году Sony выпустит бюджетную версию PlayStation 5

Компания Sony выпустит бюджетную версию PlayStation 5, сообщает 3DMGame со ссылкой на инсайдера из Китая.

По данным источника, релиз консоли состоится во второй половине 2021 года. Сообщается, что приставка будет называться PlayStation 5 Lite. Инсайдер утверждает, что новая версия будет дешевле оригинальной PlayStation 5 без дисковода, однако чем ещё бюджетная версия будет отличаться от PS5 неизвестно.

Подтверждения или опровержения от Sony не было.

Напомним, стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. Однако из-за высокого спроса приобрести консоль непросто. Тираж консолей в первые дни релиза составил от 2,1 млн до 2,5 млн штук во всём мире.