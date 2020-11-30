Павлюченко — о выплатах игрокам за образ в FIFA: Бекхэму заплатили 40 млн? Попрошу 39

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича и других игроков, которые готовы подать в суд на студию EA Sports за незаконное использование их образов.

Ранее стало известно, что Дэвид Бекхэм получил за свой образ от канадцев почти € 45 млн.

«Слышал, что некоторые футболисты сейчас начинают интересоваться вопросом незаконного использования их образов в симуляторах. Я не Дэвид Бекхэм, мне ничего не платили, когда моя копия появлялась в FIFA. Если вдруг обратятся сейчас? Зная, что Бекхэму заплатили 40 миллионов фунтов, я попрошу 39», — цитирует Павлюченко «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что шведский форвард «Милана» обвинил EA Sports в незаконном использовании его образа в симуляторе FIFA 21. Канадская студия в ответ заявила, что имеет договорённости с итальянским футбольным клубом об использовании в своём контенте образов всех игроков команды.