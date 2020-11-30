Twitch-стример набрал из-за чужой накрутки 4,4 млн подписчиков

Стример KlarcTheKid, обозревающий Minecraft, стал жертвой недоброжелателя, в следствие чего набрал 4,4 млн подписчиков за одну ночь.

KlarcTheKid стал одним из самых быстрорастущих стримеров платформы, однако позже администрация Twitch обратила внимание на инцидент. Вместо блокировки сотрудники платформы удалили «лишних» подписчиков канала. Сам стример сказал, что его канал был подвергнут накрутке подписчиков ботами, которую организовал один из его недоброжелателей.

Аккаунт KlarcTheKid в TwitchMetrics

Примечательно, что стример начал создавать контент 5 ноября 2020 года и в среднем его трансляции смотрят 26 человек в час, также он ведёт стримы девять часов в неделю. Сейчас на канал KlarcTheKid подписаны чуть более 2 млн пользователей Twitch.