Компания Prime 1 Studio представила статуэтку Геральта из Ривии за $ 1,3 тыс.

Компания Prime 1 Studio представила новую статуэтку Геральта из The Witcher 3: Wild Hunt. Фигура высотой 88,5 см, сделанная из искусственного камня, выполнена в масштабе 1:3 и весит 25 кг. В руках у Геральта из Ривии — серебряный меч и три головы убитых гарпий.Белый Волк одет в «культовый» доспех из Каэр Морхена.

Подставка, которую покупатель получит вне зависимости от выбранной версии, снабжена LED-подсветкой. Кроме того, LED-подсветка встроена в медальон школы волка, что позволяет глазам загораться красным цветом.

Стандартное издание статуи обойдется желающим в $ 1,3 тыс., а издание Deluxe, со сменными головами, разными эмоциями, — в $ 1,45 тыс. На сайте производителя доступен предзаказ, поступление ожидается в первом квартале 2022 года ограниченным тиражом.

Видео можно посмотреть на канале Prime1Studio в YouTube.