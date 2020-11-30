Компания Prime 1 Studio представила статуэтку Геральта из Ривии за $ 1,3 тыс.

Компания Prime 1 Studio представила новую статуэтку Геральта из The Witcher 3: Wild Hunt. Фигура высотой 88,5 см, сделанная из искусственного камня, выполнена в масштабе 1:3 и весит 25 кг. В руках у Геральта из Ривии — серебряный меч и три головы убитых гарпий.Белый Волк одет в «культовый» доспех из Каэр Морхена.
Подставка, которую покупатель получит вне зависимости от выбранной версии, снабжена LED-подсветкой. Кроме того, LED-подсветка встроена в медальон школы волка, что позволяет глазам загораться красным цветом.
Стандартное издание статуи обойдется желающим в $ 1,3 тыс., а издание Deluxe, со сменными головами, разными эмоциями, — в $ 1,45 тыс. На сайте производителя доступен предзаказ, поступление ожидается в первом квартале 2022 года ограниченным тиражом.
Видео можно посмотреть на канале Prime1Studio в YouTube.
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