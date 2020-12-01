Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря поздно ночью мск

Релиз долгожданной игры состоится в одно время с остальными странами. 10 декабря Cyberpunk 2077 выйдет одновременно на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One.

Время для запуска игры выбрано максимально неудобное для российских городов. Так, например, во время выхода «киберпанка» в Москве будет всего три часа ночи.

Время запуска игры в других российских городах:

Калининград — 2:00

Самара — 4:00

Екатеринбург — 5:00

Омск — 6:00

Красноярск — 7:00

Иркутск — 8:00

Якутск — 9:00

Владивосток — 10:00

Магадан — 11:00

Напомним, 27 октября разработчики сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После переноса релиза разработчики сообщили, что им стали приходить сообщения с угрозами смертью.