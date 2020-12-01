Коллекционер лишился игр и консолей на 38 млн рублей. Его коллекцию выкинула мама

Коллекционер из Нью-Йорка, являющийся владельцем магазина ретроигр, рассказал грустную историю о том, как он лишился всей своей коллекции игр, консолей, карточек и редких комиксов, которая оценивалась в $ 500 тыс., или 38 млн рублей, сообщает gamemag.ru.
Коллекционер хранил свою коллекцию в подвале дома матери. Женщина, видимо, не знала о хобби сына и выбросила консоли, диски с играми, карточки и старые комиксы в мусорное ведро. На помойке оказались такие редчайшие консоли, как ColecoVision, Famicom NES и MegaDrive.
После публикации истории на форуме ResetEra вместо поддержки коллекционера раскритиковали за то, что он не смог донести до матери, что находящиеся в подвале вещи очень важны для него. Сам коллекционер заявил, что находится в состоянии сильного эмоционального стресса.
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