«Не терпится уже сыграть!» Стэн Вавринка получил посылку с PlayStation 5

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с новой игровой консолью PS5 и поблагодарил немецкое подразделение PlayStation.
Фотографию можно увидеть в «инстаграме» Вавринки
«Рождество наступило раньше! Огромное спасибо PlayStation Germany за мою новенькую PS5. Не терпится уже сыграть!» — написал Вавринка.
«Наслаждайтесь» — ответила спортсмену пресс-служба подразделения в «Твиттере».
Вавринка трижды побеждал на турнирах «Большого шлема», становился олимпийским чемпионом в Пекине в 2008 году. Сейчас 35-летний швейцарец находится на 18-й строчке в обновлённом рейтинге АТР.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Sony собирается выпустить бюджетную версию игровой приставки в 2021 году. Новая версия будет дешевле оригинальной PlayStation 5 без дисковода, однако чем ещё бюджетная версия будет отличаться от PS5, неизвестно.
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