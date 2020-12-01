«Не терпится уже сыграть!» Стэн Вавринка получил посылку с PlayStation 5

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с новой игровой консолью PS5 и поблагодарил немецкое подразделение PlayStation.

Фотографию можно увидеть в «инстаграме» Вавринки

«Рождество наступило раньше! Огромное спасибо PlayStation Germany за мою новенькую PS5. Не терпится уже сыграть!» — написал Вавринка.

«Наслаждайтесь» — ответила спортсмену пресс-служба подразделения в «Твиттере».

Вавринка трижды побеждал на турнирах «Большого шлема», становился олимпийским чемпионом в Пекине в 2008 году. Сейчас 35-летний швейцарец находится на 18-й строчке в обновлённом рейтинге АТР.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Sony собирается выпустить бюджетную версию игровой приставки в 2021 году. Новая версия будет дешевле оригинальной PlayStation 5 без дисковода, однако чем ещё бюджетная версия будет отличаться от PS5, неизвестно.