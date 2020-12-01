Cyber Legacy закрыла состав по CS:GO. Игроки отправлены в инактив

Российская организация Cyber Legacy объявила о временном закрытии состава по Counter Strike: Global Offensive.
«Исходя из экономических соображений киберспортивный холдинг Cyber Legacy принял решение временно заморозить направление CS:GO. Приостановка функционирования направления не является окончательной и позволит нам сделать паузу и принять важные стратегические решения о дальнейшем векторе развития.
В том числе решение об уходе в другие игровые дисциплины, о котором будет сообщено дополнительно в ближайшее время», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном сообществе Cyber Legacy во «ВКонтакте».
Состав Cyber Legacy по CS:GO:
Денис seized Костин
Михаил tricky Крутов
Тимур clax Сабиров
Александр glowiing Мациевич
Стас fostar Осташевский.
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