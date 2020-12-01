Только он может спасти праздники. Чак Норрис снялся в новогоднем ролике World of Tanks

Разработчики онлайн-игры World of Tanks на своём официальном YouTube-канале разместили ролик, анонсирующий событие «Новогоднее наступление — 2021». Они сообщили, что игроки получат разнообразные подарки и примут участие в специальных празднованиях.



Главным сюрпризом стало появление легендарного американского актёра Чака Норриса. В видео он появляется в самый разгар подготовки к празднованию Нового года и на руках поднимает танк, чтобы спасти котёнка, который не может слезть с дерева. В описании к видео говорится, что только один человек может спасти празднование Нового года в World of Tanks, и он уже в пути.

«В самый разгар приближающегося праздничного сезона ребята из World of Tanks пригласили меня присоединиться к их специальному мероприятию, которое вот-вот начнётся. До старта осталось всего несколько дней, так что сейчас самый подходящий момент, чтобы как следует подготовиться», — написал Чак Норрис на своей странице в «Фейсбуке».