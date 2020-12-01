Только он может спасти праздники. Чак Норрис снялся в новогоднем ролике World of Tanks

Разработчики онлайн-игры World of Tanks на своём официальном YouTube-канале разместили ролик, анонсирующий событие «Новогоднее наступление — 2021». Они сообщили, что игроки получат разнообразные подарки и примут участие в специальных празднованиях.
Главным сюрпризом стало появление легендарного американского актёра Чака Норриса. В видео он появляется в самый разгар подготовки к празднованию Нового года и на руках поднимает танк, чтобы спасти котёнка, который не может слезть с дерева. В описании к видео говорится, что только один человек может спасти празднование Нового года в World of Tanks, и он уже в пути.
«В самый разгар приближающегося праздничного сезона ребята из World of Tanks пригласили меня присоединиться к их специальному мероприятию, которое вот-вот начнётся. До старта осталось всего несколько дней, так что сейчас самый подходящий момент, чтобы как следует подготовиться», — написал Чак Норрис на своей странице в «Фейсбуке».
- 1 декабря 2020
-
22:54
-
21:51
-
18:45
-
18:24
-
18:16
-
17:24
-
16:51
-
16:25
-
14:16
-
13:49
-
13:34
-
10:47
-
10:33
- 30 ноября 2020
-
23:56
-
18:40
-
17:14
-
15:23
-
00:25
- 29 ноября 2020
-
22:44
-
20:44
-
19:35
-
18:07
-
13:53
-
13:36
-
12:36
-
11:24
-
10:42
-
01:25
- 28 ноября 2020
-
21:52
-
20:56
-
20:45
-
18:42
-
17:17
-
15:48
-
15:10