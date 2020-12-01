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На EA Sports подали судебный иск из-за манипуляций с лутбоксами

На EA Sports подали судебный иск из-за манипуляций с лутбоксами
Киберспорт / FIFA 0

EA Sports будет вынуждена столкнуться с судебными тяжбами. Сразу три человека подали иски в Калифорнийский суд против организации, сообщает Sport Bible. Они обвиняют разработчиков EA Sports в том, что те якобы пытались увеличить доход от лутбоксов, увеличив сложность режима Ultimate Team (FUT) FIFA 21.

Помимо прочего в иске утверждается, что специалисты компании применяют технологию искусственного интеллекта для динамического увеличения сложности в режиме FUT FIFA. Делается это, по их мнению, чтобы ввести в заблуждение игроков, которые в итоге потратят больше денег на паки.

Основная претензия к разработчикам EA Sports заключается в том, что они сознательно не делятся сведениями, чтобы реализовать больше паков. А это, как утверждают истцы, является нарушением Калифорнийского законодательства о защите прав потребителей.

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