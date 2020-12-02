Актриса, исполнившая главную роль в игре Beyond Two Souls, объявила себя трансгендером

Номинантка на премию «Оскар» и «Золотой глобус» Эллен Пейдж, многим геймерам знакомая благодаря главной роли в игре Beyond: Two Souls, на своей странице в «Инстаграме» заявила, что теперь она трансгендер. В своём сообщении она отметила, что очень гордится тем, что она транс, но боится шуток, которые могут последовать после её заявления.

«Привет, друзья. Хотела бы вам сообщить, что я транс и зовут меня Эллиот. Мне нравится быть трансом и мне нравится, что я квир. В настоящий момент я очень горда, но в то же время напугана в связи с шутками, насмешками и ненавистью.

И чем больше я принимаю себя, тем сильнее я начинаю цвести. Всем трансам, кто страдает от домогательств, непринятия и насилия, я хочу сообщить, что вижу их, люблю и сделаю всё от меня зависящее, чтобы изменить мир в лучшую сторону», — написала актриса.