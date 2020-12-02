Shroud: надеюсь, Cyberpunk 2077 успеет надоесть за месяц

Популярный стример Майкл Shroud Гжесик высказал своё честное мнение о Cyberpunk 2077. Релиз игры, которую откладывали три раза, намечен на 10 декабря 2020 года. Многие игроки с нетерпением ждали её выхода в течение нескольких лет, но, в отличие от большинства геймеров, Shroud высказался об игре в довольно сдержанной форме. Он надеется, что игра успеет надоесть ему в течение месяца, потому что он не хочет тратить в одиночной игре слишком много времени.

Видео опубликовано на YouTube-канале Shroudy Rowdy.

Один из фанатов спросил его, взволнован ли он выпуском игры, на что стример ответил: «Я взволнован тем, чтобы увидеть, как они собираются определить следующее поколение. Это то, что меня радует. Вроде да, игра будет действительно крутой, но я хочу действительно знать, собираются ли они произвести революцию», — сказал он на стриме.

Дальше стример порассуждал о задержках игры: «Они вновь собираются отложить её? Я сомневаюсь в этом, но они могли бы это сделать, определённо могли. Я уверен, что их игра готова. Я уверен, что они больше не будут её задерживать».

В конце концов стример признал, что его реакция будет зависеть от качества игры. Но он не хотел бы провести за игрой слишком много времени: «Игра надоест через месяц? Я надеюсь, что это будет так. Надеюсь, на неё уйдёт не больше месяца. Это однопользовательская игра, и я не хочу провести в ней всю свою жизнь», — сказал стример.

Shroud — бывший про-игрок в CS:GO и стример. На его Twitch-канал подписано 8,5 млн человек.