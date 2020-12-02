Исследование: киберспортсмены следят за здоровьем лучше, чем среднестатистические люди

Сотрудники Квинслендского технологического университета провели исследование, по итогам которого выяснили, что киберспортсмены ведут более здоровый образ жизни, нежели обычное население планеты.
По итогам различных тестов выяснилось, шанс, что у профессионального геймера индекс массы тела будет в норме, выше на 9–21%. Также киберспортсмены значительно меньше курят (3,9% против 18,7%) и на 7,9% чаще воздерживаются от ежедневного употребления алкоголя.
Киберспортсмены, впрочем, проявляют себя хуже, когда речь идёт о показателе критической стадии ожирения — они страдают от этой болезни на 4,03% чаще.
Результаты основаны на опросе 1400 респондентов из 65 стран мира. Помощь Квинслендскому технологическому университету в исследовании осуществляла кафедра психологии Университета Умео в Швеции.
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