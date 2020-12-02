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Исследование: киберспортсмены следят за здоровьем лучше, чем среднестатистические люди

Исследование: киберспортсмены следят за здоровьем лучше, чем среднестатистические люди
Киберспорт 0

Сотрудники Квинслендского технологического университета провели исследование, по итогам которого выяснили, что киберспортсмены ведут более здоровый образ жизни, нежели обычное население планеты.

По итогам различных тестов выяснилось, шанс, что у профессионального геймера индекс массы тела будет в норме, выше на 9–21%. Также киберспортсмены значительно меньше курят (3,9% против 18,7%) и на 7,9% чаще воздерживаются от ежедневного употребления алкоголя.

Киберспортсмены, впрочем, проявляют себя хуже, когда речь идёт о показателе критической стадии ожирения — они страдают от этой болезни на 4,03% чаще.

Результаты основаны на опросе 1400 респондентов из 65 стран мира. Помощь Квинслендскому технологическому университету в исследовании осуществляла кафедра психологии Университета Умео в Швеции.

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