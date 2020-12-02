Испанский стример побил рекорд Ninja и рэпера Drake по пиковому числу зрителей на Twitch

Испанский стример Grefg установил новый рекорд по числу зрителей своей трансляции на площадке Twitch. 1 декабря он стримил Fortnite — в этот момент за его трансляцией следило более 660 тыс. человек. В итоге стриминговая платформа на некоторое время оказалась недоступна во всём мире.
Предыдущий рекорд Twitch принадлежал американскому стримеру Тайлеру Ninja Блевинсу. В марте 2018 года он провёл совместную трансляцию с канадским рэпером Drake, за которой следило более 615 тыс. человек.
В конце ноября был обновлён рекорд по пиковому онлайну среди русскоязычных стримеров на Twitch — за трансляцией Вячеслава buster Леонтьева в пике наблюдало 122 тыс. зрителей. Предыдущий рекорд принадлежал Вадиму Evelone192 Козакову — стример с 1,2 млн подписчиков на Twitch сумел достичь показателя в 115 тыс. одновременных зрителей ещё в мае.
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