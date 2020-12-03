В Steam назвали самое популярное «железо» у игроков за ноябрь
В Steam назвали самые популярные видеокарты за ноябрь. Как и в предыдущем месяце, самой популярной видеокартой стала GeForce GTX 1060, которая установлена у 10,20% игроков.
В первой десятке самых популярных видеокарт (10-е место) только один представитель «красных» — Radeon RX 580. Карта установлена у 2,06% пользователей.
Топ-10 самых популярных видеокарт в Steam за ноябрь 2020 года:
- GeForce GTX 1060 — 10.20% (доля)
- GeForce GTX 1050 Ti — 6.94%
- GeForce GTX 1050 — 4.44%
- GeForce GTX 1650 — 4.12%
- GeForce GTX 1070 — 3.60%
- GeForce RTX 2060 — 3.38%
- GeForce GTX 1660 Ti — 2.91%
- GeForce RTX 2070 Super — 2.20%
- GeForce GTX 1080 — 2.16%
- AMD Radeon RX 580 — 2.06%
Единственная видеокарта 3000-линейки — GeForce RTX 3080 — на 77-м месте в рейтинге. Видеокарты GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3090 в топ не попали. Ознакомиться с более подробной информацией о самых популярных комплектующих в Steam можно по этой ссылке.
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