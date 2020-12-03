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Новую партию NVIDIA GeForce RTX 3070, 3080 и 3090 в России раскупили за несколько секунд

Новую партию NVIDIA GeForce RTX 3070, 3080 и 3090 в России раскупили за несколько секунд
Киберспорт 0

Новую партию видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070, 3080 и 3090 в России раскупили за несколько секунд.

Продажа стартовала сегодня, 3 декабря, на альтернативной площадке компании DiHouse — розничного партнёра NVIDIA. Судя по комментариям пользователей под публикацией компании во «ВКонтакте», партию раскупили буквально за несколько секунд. Многие остались недовольны, что компания в очередной раз предложила недостаточное количество видеокарт на всю страну.

На данный момент референсные видеокарты серии 3000 купить на сайте партнёра уже невозможно — их нет в наличии. Референсная RTX 3090 продавалась за 136 990 рублей, GeForce RTX 3080 можно было приобрести за 63 490 рублей, а RTX 3070 — за 45 490 рублей.

Стало известно, сколько будет стоить видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в России
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