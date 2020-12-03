Amazon отправит PlayStation 5 всем, кто ранее вместо консоли получил кошачий корм, кофе-машину или другие вещи. О проблемах с получением консоли пользователи рассказывали в социальных сетях.
Руководитель издания Push Square Энтони Диккенс, который также столкнулся с подобной проблемой, на своей странице в "Твиттере" опубликовал письмо от Amazon. Предложение актуально исключительно для замены заказанной консоли, его нельзя передать другому покупателю или использовать для покупки дополнительных экземпляров PlayStation 5.
В ноябре 2020 года PlayStation 5 поступила в продажу с ценой $ 499, версия консоли без оптического привода — с ценой $ 399. Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.
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