Amazon отправит PlayStation 5 всем, кто ранее вместо консоли получил кошачий корм, кофе-машину или другие вещи. О проблемах с получением консоли пользователи рассказывали в социальных сетях.

Руководитель издания Push Square Энтони Диккенс, который также столкнулся с подобной проблемой, на своей странице в "Твиттере" опубликовал письмо от Amazon. Предложение актуально исключительно для замены заказанной консоли, его нельзя передать другому покупателю или использовать для покупки дополнительных экземпляров PlayStation 5.

В ноябре 2020 года PlayStation 5 поступила в продажу с ценой $ 499, версия консоли без оптического привода — с ценой $ 399. Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.