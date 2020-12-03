Ремейк карты Dust 2 из CS:GO наглядно показал, почему крутая графика не подойдёт для игры

Сообщество CS:GO часто переносит карты на различные движки. Однако этот ремейк косвенно доказал, почему красивая графика не подойдёт для соревновательного шутера.
Пользователь Reddit под никнеймом xyphexia перенёс культовую карту Dust 2 из Counter-Strike: Global Offensive на движок Unigine Engine 2.13. Карта стала напоминать серию Battlefield — на ней появилось много различных деталей, которые выглядят очень красиво:
Карта Dust 2 на движке Unigine Engine 2.13
Фото: https://www.reddit.com/user/xyphexia/
Однако за всей этой красотой скрывается одна неприятная вещь. Только присмотритесь:
Заметить противника при такой графике практически невозможно. Поэтому CS:GO должна быть с максимально простой графикой и небольшим количеством мелких объектов. Это особенно актуально на фоне всех последних слухов о переносе игры на движок Source 2.
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