Ютубер превратил GTA 5 в GTA: Vice City с рейтрейсингом и 4К-текстурами

Мододел с YouTube-канала Digital Dreams решил не дожидаться официального анонса Grand Theft Auto 6, которая, по слухам, должна вернуть игроков в Вайс-Сити, и превратил пятую часть серии в GTA: Vice City — с обновлёнными текстурами, окружением и трассировкой лучей.
Для изменения внешнего вида пятой части автор установил модификацию PRV — Project REVIVE, а затем перенёс в GTA 5 локации из оригинальной Вайс-Сити. В конце эксперимента он установил ReShade с шейдером RayTraced Global Illumination, который имитирует рейтрейсинг.
Видео опубликовано на YouTube-канале Digital Dreams.
Модификация получилась сырой — в комментариях игроки обратили внимание на нестабильный FPS и визуальные баги. Отметим, что модификация была воспроизведена на GeForce RTX 3090.
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