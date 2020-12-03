Ютубер превратил GTA 5 в GTA: Vice City с рейтрейсингом и 4К-текстурами

Мододел с YouTube-канала Digital Dreams решил не дожидаться официального анонса Grand Theft Auto 6, которая, по слухам, должна вернуть игроков в Вайс-Сити, и превратил пятую часть серии в GTA: Vice City — с обновлёнными текстурами, окружением и трассировкой лучей.

Для изменения внешнего вида пятой части автор установил модификацию PRV — Project REVIVE, а затем перенёс в GTA 5 локации из оригинальной Вайс-Сити. В конце эксперимента он установил ReShade с шейдером RayTraced Global Illumination, который имитирует рейтрейсинг.

Видео опубликовано на YouTube-канале Digital Dreams.

Модификация получилась сырой — в комментариях игроки обратили внимание на нестабильный FPS и визуальные баги. Отметим, что модификация была воспроизведена на GeForce RTX 3090.