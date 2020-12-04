В CS:GO вышла операция Broken Fang

Valve выпустила обновление для Counter-Strike: Global Offensive, с которым в шутере вышла новая операция Broken Fang. Вместе с ней в игре появилось много нового контента, включая карты, скины, стикеры, агентов и режим ретейков. Пропуск обойдётся в 1150 рублей.

Обладатели пропуска на операцию получат эксклюзивный допуск к Broken Fang Premier — матчмейкингу 5 на 5, где необходимо пикать и банить карты перед игрой. В боевом пропуске Broken Fang также появилась расширенная страница статистики, где, в частности, отображается винрейт на всех картах и их тепловые карты, а также статистика используемого оружия.

Каждую неделю пользователи будут получать задания, которые можно выполнять в разных режимах. Их выполнение позволит апгрейдить монету операции: от бронзы до алмаза.

На время действия операции все пользователи (включая тех, кто не будет покупать допуск) могут опробовать режим ретейков. Трём террористам предстоит защищать точку от четырёх спецназовцев, предварительно игроки выбирают один из трех наборов экипировки. Побеждает та команда, которая первой выиграет восемь раундов.

С операцией Broken Fang в CS:GO появились семь новых карт, включая новую соревновательную карту Ancient. В игру также добавили аналог колеса чата из Dota 2 — это своеобразная замена голосовым командам, с помощью колеса можно делиться информацией с напарниками (например, об обнаружении соперника).