В NVIDIA назвали главную причину нехватки видеокарт GeForce RTX 3070, 3080 и 3090

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс рассказала, почему видеокарты нового поколения GeForce RTX 3070, 3080 и 3090 пока остаются в дефиците. По её словам, производством полупроводниковых пластин для NVIDIA занимается Samsung. Южнокорейская компания в настоящее время не может резко наращивать производство из-за того, что её мощности заняты другими заказами, сообщает Tom's Hardware.

Колетт добавила, что ситуация изменится через несколько месяцев, ближе к февралю 2021 года. Однако она подчеркнула, что в нынешней ситуации сложно делать точные прогнозы. Точную информацию о доступности видеокарт в NVIDIA сообщат ближе к концу 2020 года.

Напомним, новую партию NVIDIA GeForce RTX 3070, 3080 и 3090 уже перепродают с большими наценками.