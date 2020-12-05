Valve отменила весенний мэйджор по CS:GO в 2021 году

Компания Valve сообщила, что ближайший турнир категории «Мэйджор» по Counter Strike: Global Offensive состоится не ранее осени 2021 года. Таким образом, весенний мэйджор, который должен был пройти с 10 по 23 мая, не состоится. Причиной решения является пандемия коронавируса.



Из сообщения, опубликованного на hltv.org, можно догадаться, что весенний мэйджор может пройти в конце октября — начале ноября на территории одной из европейских стран.



«Мы по-прежнему не можем выполнить наши предыдущие обязательства, но в настоящее время у нас есть партнер и площадка в Европе, которая сможет принять большой турнир позже, в 2021 году. Если допустить, что всё сложится удачно, то основной этап пройдет с 25 октября по 7 ноября, а стадия Play-In может быть сыграна 23–24 октября», — говорится в сообщении организаторов турнира.